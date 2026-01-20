Зеленський допустив, що може не поїхати на форум у Давос

Президент Володимир Зеленський не виключив, що може не поїхати у Швейцарію на Всесвітній економічний форум у Давосі через кризову ситуацію в енергетиці України через масовані російські атаки.

Про це український президент заявив під час онлайн-спілкування із журналістами, пише Європейська правда.

За словами Зеленського, він наразі думає над тим, як покращити ситуацію з електроенергією. Зокрема, він провів консультації з енергетичним штабом.

“Ось це зараз найголовніший пріоритет. Безумовно, я обираю Україну в цьому випадку, а не економічний форум”, – сказав він.

При цьому, як зазначив президент, “все може змінитись кожну хвилину”.

“Тому що для мене дуже важливо закінчити цю війну. І “план процвітання” і гарантії безпеки – дуже важливі документи. Залишається остання миля, щоб завершити роботу над ними. Якщо документи будуть готові – буде в нас зустріч і буде поїздка. Якщо будуть пакети енергетичні або рішення про додаткову ППО, я, безумовно буду їхати”, – сказав він.

За словами Зеленського, зараз у нього є “виклик в Україні”.

“Хоча сигнали від української команди з Давосу йдуть, що майже закінчили документ про відновлення України. Подивимось. Поки що я на місці”, – резюмував він.