Зеленський: Для нас дуже важливо зберегти союз із Польщею

Президент Володимир Зеленський заявив, що йому дуже не хотілося б, щоб між польським і українським суспільствами був кордон, і що для України важливо зберегти союз із Польщею.

Про це він заявив під час пресконференції за підсумками форуму «Україна. Рік 2024», відповідаючи на питання, чи є позитивні зрушення у польсько-українському питанні.

«Я хотів би сказати, що ми вдячні польському суспільству, яке з самого початку – з українцями, і це факт. І дуже не хотілося б, щоб політики так робили… щоб зараз цей кордон, який є між нами, щоб він був між нашими суспільствами. Я у це не вірю», – сказав Зеленський.

Президент вважає, що у Польщі «живуть розумні люди», і що вони розберуться.

«Так само, як і наші люди – розібралися, у чому справа. І використовувати Україну як тиск на європейські інституції – це просто несправедливо. Ось про що я говорю», – пояснив він.

Відповідаючи на питання про те, чи є у нього контакт з польським колегою Анджеєм Дудою, глава Української держави розповів, що у нього наразі є робочі відносини з прем’єром Польщі Дональдом Туском, і що у нього була низка зустрічей – і з Дудою, і з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

«З квітня минулого року я говорю, що це – політичне питання. Спочатку, як ви знаєте, навіть наше українське суспільство і деякі медіа критикували мене за таку риторику. Я був абсолютно правий, і сьогодні це підтверджує Єврокомісія. Я говорив, що будь-які вибори у Польщі, будь-яка команда, яка прийде, не змінить цього вектору. Це політичний вектор, дуже сьогодні зрозуміло, що є внутрішня боротьба у Польщі», – сказав Зеленський.

Президент висловив переконання у тому, що прем’єри обох країн – України і Польщі – знайдуть відповідні кроки.

«Я як Президент просто говорю відкрито, що для нас дуже важливо зберегти союз із Польщею. А якщо кроки не знайдуться – то ми будемо захищати наш бізнес», – запевнив Зеленський.