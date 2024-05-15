Всі міжнародні заходи за участі Зеленського перенесли через ситуацію з наступом ворога на Харківщині.

Про це повідомив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров у Facebook.

“Володимир Зеленський дав доручення перенести всі міжнародні заходи за його участі, заплановані на найближчі дні, та опрацювати нові дати проведення. Ми вдячні партнерам за розуміння”.

На засіданні селектора 15 травня йшлося передусім про ситуацію на Харківщині та питання забезпечення Сил оборони України.

Президент заслухав доповідь начальника Генштабу Анатолія Баргилевича.

Вказано, що “на місці працюють командувачі ДПСУ, НГУ та безпосередньо головком Олександр Сирський, який ухвалює всі рішення на основі вичерпної інформації”.

За словами Зеленського, розгортаються додаткові сили, резерви є. Розвідки – ГУР та СЗР – бачать усі ймовірні кроки противника. Вказано, що Сирський регулярно доповідає главі держави про ситуацію.