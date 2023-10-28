Зеленський: Чи працює Статут ООН? Відповіддю на це питання є плач матерів

Формула миру може і повинна стати універсальною, сказав президент України Володимир Зеленський, під час виступу в суботу через відеозв’язок перед учасниками зустрічі зовнішньополітичних радників і радників з питань безпеки на Мальті.

“Хоча не буває однакових воєн, Формула миру може бути й має бути універсальною. Потрібен спільний план її реалізації, щоб відображати не ту чи іншу національну позицію, а позицію людей усього людства”, – сказав Зеленський.

“Такий спільний план дій маємо підготувати в межах нашої взаємодії та згодом вийти з ним на Глобальний саміт миру – на рівень лідерів – затвердити та реалізувати”, наголосив він.

“Чи працює Статут ООН?” – поставив він запитання і відповів на нього: “І тут, в Україні, і на Близькому Сході, і в країнах Африки відповіддю на це запитання є плач матерів, які ховають своїх синів і доньок, вбитих війнами, і відчай дітей, війни яких роблять сиротами”.

За словами Зеленського, “за рік, що минув, наша Формула миру поступово стає глобальною, тому що всі ви її підтримали або принаймні виявили дієву зацікавленість у роботі з нею”.

“Формула миру забезпечує повну силу Статуту ООН для припинення агресії проти нашої держави та усунення її наслідків, а отже, згодом може стати взірцем для аналогічного забезпечення повної сили міжнародного права в разі інших агресій”, – зазначив він.

За словами президента, “Формула миру дає змогу кожній країні стати лідером у своїй частині зусиль із повернення миру та відігравати самостійну роль у створенні миру. І третє: наші спільні зусилля закладають нову світову традицію єднання – такого єднання, яке допомагаючи завершити війну одній країні, допомагає нам навчитися, як завершувати всі війни”.

Він подякував “кожній державі та міжнародній організації, представленій тут на Мальті. Загалом майже 70 світових суб’єктів уже долучилися до процесів за Формулою миру”.

Він також відзначив міжнародні інституції, які підтримали Формулу миру: ООН, Раду Європи, Єврокомісію, Європейську Раду і Європарламент.