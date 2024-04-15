Політика

Зеленський був роздратований проханням віцепрезидентки США не бити по російських НПЗ, – WP

15 Квітня 2024 20:03
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росія, зеленський, сша
Пожежа на нафтопереробному заводі в Білгороді / Фото: Getty Images

Під час Мюнхенської безпекової конференції віцепрезидентка США Камала Гарріс закликала президента Володимира Зеленського утриматись від ударів по російських НПЗ.

Як зазначили джерела The Washington Post, розмова на цю тему роздратувала українського лідера.

Зеленський “відмахнувся” від таких рекомендацій, оскільки не був впевнений, що це відображення консенсусної позиції адміністрації Джо Байдена.

У матеріалі стверджується, що підтримка світових енергетичних ринків для зниження інфляції є пріоритетом нинішнього Білого дому перед президентськими виборами в Сполучених Штатах.

Водночас, за словами співрозмовників, це також важливо для збереження підтримки українських військових зусиль у Європі.

“Підвищення цін на енергоносії ризикує послабити європейську підтримку допомоги Україні”, — наголосив американський високопосадовець.

У США також сумніваються у військовій вигоді від цих атак. Зокрема в Пентагоні вважають, що удари мало зменшують боєздатність РФ і призвели до масованої ракетної атаки на українську електромережу, яка завдає Україні набагато більшої шкоди, ніж удари по НПЗ завдали Росії.

WP додає, що позиція американців стосовно атак на російські нафтопереробні заводи обурила Україну, яка вважає такі дії справедливими, враховуючи безперервні атаки РФ на українську територію.

Українці ж вважають такі атаки необхідними для того, аби підвищити ціну російської агресії й підкреслити, що суспільство у РФ не буде в безпеці, доки не закінчиться розв’язана Путіним війна.


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