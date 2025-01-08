Суспільство

Водолази дістали тіло чоловіка, який з онуком провалився під лід на Чернігівщині
8 Січня 2025 19:20
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У Чернігівській області тривають пошуки 7-річного хлопчика / Фото: ДСНС України
У Чернігівській області тривають пошуки 7-річного хлопчика / Фото: ДСНС України

У Чернігівській області водолази знайшли тіло 66-річного чоловіка, який напередодні ввечері зник на річці Снов. Пошуки 7-річного хлопчика тривають.

Про це повідомили в ДСНС України.

До пошуків залучені 19 рятувальників ДСНС, дві одиниці спецтехніки та два човни. Водолази обстежують дно річки, за допомогою БпЛА проводиться моніторинг важкодоступних ділянок.

Надзвичайники спільно з працівниками Нацполіції перевіряють берегову лінію, шукаючи будь-які ознаки, що могли б вказати на місцеперебування дитини.

Нагадаємо, ввечері 7 січня у Чернігівській області на річці Снов під лід провалилися 66-річний чоловік разом із семирічним онуком. Трагедія сталася на очах очевидців, які почули крики про допомогу, але врятувати людей не змогли.

Пошукова операція на річці в Чернігівській області / Фото: ДСНС України

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