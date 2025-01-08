Водолази дістали тіло чоловіка, який з онуком провалився під лід на Чернігівщині

У Чернігівській області водолази знайшли тіло 66-річного чоловіка, який напередодні ввечері зник на річці Снов. Пошуки 7-річного хлопчика тривають.

Про це повідомили в ДСНС України.

До пошуків залучені 19 рятувальників ДСНС, дві одиниці спецтехніки та два човни. Водолази обстежують дно річки, за допомогою БпЛА проводиться моніторинг важкодоступних ділянок.

Надзвичайники спільно з працівниками Нацполіції перевіряють берегову лінію, шукаючи будь-які ознаки, що могли б вказати на місцеперебування дитини.

Нагадаємо, ввечері 7 січня у Чернігівській області на річці Снов під лід провалилися 66-річний чоловік разом із семирічним онуком. Трагедія сталася на очах очевидців, які почули крики про допомогу, але врятувати людей не змогли.