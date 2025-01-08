Майже половина зруйнованих росіянами закладів культури – це клуби, – Мінкульт

В Україні 2156 об’єктів культурної інфраструктури зазнали пошкоджень чи руйнувань через російську агресію. З них 382 – повністю знищені.

Про це повідомили в Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України.

Найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Запорізькій, Луганській областях.

Найчисельнішою групою об’єктів культурної інфраструктури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади – 48,3% від загальної кількості закладів культури, які зазнали пошкоджень.

Загалом постраждали:

клубні заклади – 1042;

бібліотеки – 770;

заклади мистецької освіти – 165;

музеї та галереї – 120;

театри, кінотеатри та філармонії – 39;

заповідники – 7;

парки, зоопарки – 9;

цирки – 4.

Руйнувань зазнали клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри на території 300 територіальних громад у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях та Києві.

“Станом на кінець грудня 2024 року майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей перебувають у тимчасовій окупації, що унеможливлює точний обрахунок кількості закладів культури, що постраждали внаслідок бойових дій та окупації”, – зазначили в Мінкульті.