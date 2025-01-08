Суспільство

Майже половина зруйнованих росіянами закладів культури – це клуби, – Мінкульт
8 Січня 2025 14:50
читать на русском →
Наслідки ракетного удару по будинку культури у Лозовій на Харківщині / Фото: Олег Синєгубов
Наслідки ракетного удару по будинку культури у Лозовій на Харківщині / Фото: Олег Синєгубов

В Україні 2156 об’єктів культурної інфраструктури зазнали пошкоджень чи руйнувань через російську агресію. З них 382 – повністю знищені.

Про це повідомили в Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України.

Найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Запорізькій, Луганській областях.

Найчисельнішою групою об’єктів культурної інфраструктури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади – 48,3% від загальної кількості закладів культури, які зазнали пошкоджень.

Загалом постраждали:

  • клубні заклади – 1042;
  • бібліотеки – 770;                              
  • заклади мистецької освіти – 165;
  • музеї та галереї – 120;
  • театри, кінотеатри та філармонії – 39;
  • заповідники – 7;
  • парки, зоопарки – 9;
  • цирки – 4.

Руйнувань зазнали клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри на території 300 територіальних громад у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях та Києві.

“Станом на кінець грудня 2024 року майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей перебувають у тимчасовій окупації, що унеможливлює точний обрахунок кількості закладів культури, що постраждали внаслідок бойових дій та окупації”, – зазначили в Мінкульті.

Ракетний удар по будинку культури у м. Лозова, Харківська область / Скриншот із відео

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
8 Січня 2025 17:03

Наслідки обстрілу Запоріжжя: одна людина загинула, десятки поранених (фото)
8 Січня 2025 16:37

ДБР затримало командира однієї з рот 155 ОМБр, який пішов у СЗЧ разом з підлеглими
8 Січня 2025 16:15

ЗСУ завдали удару по штабу 8-ї армії РФ на Донеччині, – Генштаб
8 Січня 2025 13:50

Росіяни продовжують “сафарі” на жителів Херсонщини
8 Січня 2025 13:39

Міноборони затвердило нові стандарти домедичної підготовки для військових
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
усі думки