У Львівському ТЦК відсторонили від служби причетних до побиття та затримання чоловіка

У Львові чоловіки у військові формі із застосуванням сили затримали чоловіка та заштовхали його в мікроавтобус, одночасно завдаючи ударів ногами. У Львівському ОТЦК заявили, що причетні відсторонені від служби, проводиться перевірка.

Про це повідомила пресслужба Львівського ОТЦК та СП.

За офіційною інформацією, 7 січня група оповіщення Шевченківського РТЦК та СП міста Львова на вулиці Малоголосківська виявила громадянина України, який порушив правила ведення військового обліку та підлягав мобілізації. Також чоловік не мав при собі військово-облікових документів, тож йому запропонували проїхати до Шевченківського РТЦК та СП для проходження ВЛК та визначення ступеня придатності до військової служби.

“Натомість військовозобов’язаний відмовився, почав ображати військовослужбовців нецензурною лайкою та вдарив одного з них ліктем в обличчя. У відповідь на таку поведінку представниками Шевченківського РТЦК та СП було застосовано фізичну силу”, – йдеться в повідомленні.

У Львівському ОТЦК та СП заявили, що “керівництво рішуче засуджує застосування сили з боку військовослужбовців Шевченківського РТЦК та СП до вищезазначеного громадянина”. За цим фактом призначене службове розслідування, а посадові особи, задіяні в конфлікті, відсторонені від виконання службових обов’язків.