Суспільство

Наслідки обстрілу Запоріжжя: одна людина загинула, десятки поранених (фото)
8 Січня 2025 17:03
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Наслідки удару по Запоріжжю 8 січня / Фото: Іван Федоров
Наслідки удару по Запоріжжю 8 січня / Фото: Іван Федоров

Вдень 8 січня окупанти завдали удару по Запоріжжю. Одна людина загинула, вже відомо про 30 постраждалих.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вибухи в Запоріжжі пролунали близько 15:40. Ворог завдав ударів по промисловій інфраструктурі міста.

О 16:07 у Повітряних силах повідомили про повторні пуски керованих авіаційних бомб російською тактичною авіацією в напрямку Запоріжжя.

За даними ОВА, внаслідок ворожої атаки одна людина загинула. Кількість постраждалих зросла до 30 людей.

“Тридцять постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя доставлено в лікарні обласного центру. На місці удару працюють сім медичних бригад, поліцейські та надзвичайники”, – написав Федоров.

Наслідки обстрілу Запоріжжя / Фото: Іван Федоров

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