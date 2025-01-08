Суспільство

На НПЗ в Енгельсі вибухнув ще один резервуар: загинули двоє пожежників, введено режим НС
8 Січня 2025 17:41
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Пожежа на НПС в Енгельсі, РФ / Фото: РосЗМІ
Пожежа на НПС в Енгельсі, РФ / Фото: РосЗМІ

Двоє співробітників МНС Росії загинули під час ліквідації вогню на промисловому підприємстві в місті Енгельс Саратовської області РФ. Ще один пожежний госпіталізований.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на губернатора Саратовської області Романа Бусаргіна.

У зв’язку зі збільшенням площі загоряння в Енгельсі буде введено режим надзвичайної ситуації.

В Енгельсі введено режим НС / Фото: росЗМІ

Нагадаємо, Саратовська область цієї ночі зазнала атаки БпЛА. Пожежу не можуть загасити вже майже добу. Як повідомили в Генштабі ЗСУ, Сили оборони України атакували базу зберігання нафтопродуктів “Комбінат Крістал”.


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На НПЗ в Енгельсі вибухнув ще один резервуар: загинули двоє пожежників, введено режим НС
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