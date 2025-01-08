Суспільство

У Генштабі підтвердили успішне ураження нафтобази в Енгельсі
8 Січня 2025 11:03
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Палаюча російська нафтобаза / Фото з соцмереж
Палаюча російська нафтобаза / Фото з соцмереж

Сьогодні вночі Сили оборони України атакували базу зберігання нафтопродуктів “Комбінат Крістал”, що в Енгельсі Саратовської області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Слід зазначити, що ця нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром “Енгельс-2”, де базується стратегічна авіація ворога. Детальніша інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється”, – йдеться у повідомленні.

Завдання виконано підрозділами Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

“Ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їх можливості завдавати ударів по мирних українських містах та цивільних об’єктах”, – наголосили військові.


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