В Україні з’явився День армійської авіації ЗСУ

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким встановлюється День армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України.

Відтепер це свято відзначатиметься щороку 3 липня.

Як зазначено в указі, цей день встановлено з метою вшанування мужності та героїзму воїнів армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій.

Указ набирає чинності з дня опублікування.