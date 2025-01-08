Суспільство

В Україні з’явився День армійської авіації ЗСУ
8 Січня 2025 14:25
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Гелікоптер Ми-8 українських військових / Фото: АрміяInform
Гелікоптер Ми-8 українських військових / Фото: АрміяInform

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким встановлюється День армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України.

Відтепер це свято відзначатиметься щороку 3 липня.

Як зазначено в указі, цей день встановлено з метою вшанування мужності та героїзму воїнів армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій.

Указ набирає чинності з дня опублікування.


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