Політика

Угорщина вдалася до шантажу України вступом до ЄС через зупинку транзиту російського газу
8 Січня 2025 19:47
читать на русском →
Петер Сійярто / Фото: facebook.com/szijjarto.peter.official
Петер Сійярто / Фото: facebook.com/szijjarto.peter.official

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пригрозив заблокувати українське членство в ЄС. Причина – рішення України про зупинку транзиту російського газу.

Про це Петер Сійярто написав у Facebook.

Як заявив Сіярто, Міністерство закордонних справ України “доволі агресивно відреагувало” заяви про те, що після зупинки транзиту російського газу українською територією ціни на газ у Європі зросли.

За словами міністра МЗС Угорщини, кожна країна має право вирішувати, де вона закуповує джерела енергії, і “ніхто ззовні не має права голосу, не має права нав’язувати іншій країні дорожчі та менш надійні джерела енергії”.

“Країна, яка укладає угоду про асоціацію з ЄС або навіть хоче стати його членом, зобов’язана робити внесок в енергетичну безпеку ЄС, надаючи транспортні маршрути. Тому закриття газових або нафтових маршрутів є неприйнятним і суперечить очікуванням, пов’язаним з інтеграцією в ЄС”, – стверджує угорський міністр.

Також Сіярто нагадав про процедуру ухвалення рішення про прийом нових членів в ЄС.

“Реальність така, що в ЄС держави-члени колективно й одноголосно ухвалюють рішення про прийом нових членів. Іншими словами, кожна держава-член має проголосувати “за”, – написав він.

Політик наголосив, що країна, яка хоче стати членом ЄС, зобов’язана робити внесок в енергетичну безпеку ЄС шляхом надання транспортних маршрутів.

“Тому закриття газових чи нафтових маршрутів є неприйнятним і суперечить очікуванням, пов’язаним з інтеграцією до ЄС”, – резюмував міністр.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
8 Січня 2025 18:07

Тринадцятеро людей загинули у Запоріжжі: оголошено день жалоби
8 Січня 2025 19:47

Угорщина вдалася до шантажу України вступом до ЄС через зупинку транзиту російського газу
8 Січня 2025 18:58

У Львівському ТЦК відсторонили від служби причетних до побиття та затримання чоловіка
8 Січня 2025 18:33

Зеленський показав перші хвилини після авіаудару по Запоріжжю: 13 загиблих, 29 поранених
8 Січня 2025 17:41

На НПЗ в Енгельсі вибухнув ще один резервуар: загинули двоє пожежників, введено режим НС
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
усі думки