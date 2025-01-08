Угорщина вдалася до шантажу України вступом до ЄС через зупинку транзиту російського газу

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пригрозив заблокувати українське членство в ЄС. Причина – рішення України про зупинку транзиту російського газу.

Про це Петер Сійярто написав у Facebook.

Як заявив Сіярто, Міністерство закордонних справ України “доволі агресивно відреагувало” заяви про те, що після зупинки транзиту російського газу українською територією ціни на газ у Європі зросли.

За словами міністра МЗС Угорщини, кожна країна має право вирішувати, де вона закуповує джерела енергії, і “ніхто ззовні не має права голосу, не має права нав’язувати іншій країні дорожчі та менш надійні джерела енергії”.

“Країна, яка укладає угоду про асоціацію з ЄС або навіть хоче стати його членом, зобов’язана робити внесок в енергетичну безпеку ЄС, надаючи транспортні маршрути. Тому закриття газових або нафтових маршрутів є неприйнятним і суперечить очікуванням, пов’язаним з інтеграцією в ЄС”, – стверджує угорський міністр.

Також Сіярто нагадав про процедуру ухвалення рішення про прийом нових членів в ЄС.

“Реальність така, що в ЄС держави-члени колективно й одноголосно ухвалюють рішення про прийом нових членів. Іншими словами, кожна держава-член має проголосувати “за”, – написав він.

Політик наголосив, що країна, яка хоче стати членом ЄС, зобов’язана робити внесок в енергетичну безпеку ЄС шляхом надання транспортних маршрутів.

“Тому закриття газових чи нафтових маршрутів є неприйнятним і суперечить очікуванням, пов’язаним з інтеграцією до ЄС”, – резюмував міністр.