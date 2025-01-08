На Львівщині на лижному курорті загинув хлопчик (відео)

На гірськолижному курорті “Плай” у Львівській області внаслідок падіння загинув 12-річний хлопчик. Поліція встановлює обставини трагедії.

Першим про трагедію повідомив журналіст Віталій Глагола у Telegram.

“Хлопчик, спускаючись червоно-чорною трасою, на великій швидкості влетів у захисну сітку. На відео з камер спостереження, за інформацією моїх джерел у керівництві курорту, видно, як дитина зробила сальто в повітрі після удару та впала на землю. Однак наразі доступ до цього відео відсутній”, – написав журналіст.

Як повідомили в поліції Львівщини, попередньо встановлено, що, з’їжджаючи з гори на лижах, дитина впала та отримала важку травму голови. Попри зусилля медиків врятувати дитині життя не вдалось.

За даними правоохоронців, загиблий, 12-річний житель міста Києва, відпочивав разом з батьками.

Поліцейські проводять першочергові слідчі дії, вирішується питання правової кваліфікації події.