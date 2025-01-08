Суспільство

На Львівщині на лижному курорті загинув хлопчик (відео)
8 Січня 2025 15:55
читать на русском →

На гірськолижному курорті “Плай” у Львівській області внаслідок падіння загинув 12-річний хлопчик. Поліція встановлює обставини трагедії.

Першим про трагедію повідомив журналіст Віталій Глагола у Telegram.

“Хлопчик, спускаючись червоно-чорною трасою, на великій швидкості влетів у захисну сітку. На відео з камер спостереження, за інформацією моїх джерел у керівництві курорту, видно, як дитина зробила сальто в повітрі після удару та впала на землю. Однак наразі доступ до цього відео відсутній”, – написав журналіст.

Як повідомили в поліції Львівщини, попередньо встановлено, що, з’їжджаючи з гори на лижах, дитина впала та отримала важку травму голови. Попри зусилля медиків врятувати дитині життя не вдалось.

За даними правоохоронців, загиблий, 12-річний житель міста Києва, відпочивав разом з батьками.

Поліцейські проводять першочергові слідчі дії, вирішується питання правової кваліфікації події.

Місце падіння дитини на курорті “Плай” / Фото: Поліція Львівщини

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
8 Січня 2025 17:03

Наслідки обстрілу Запоріжжя: одна людина загинула, десятки поранених (фото)
8 Січня 2025 16:37

ДБР затримало командира однієї з рот 155 ОМБр, який пішов у СЗЧ разом з підлеглими
8 Січня 2025 16:15

ЗСУ завдали удару по штабу 8-ї армії РФ на Донеччині, – Генштаб
8 Січня 2025 13:50

Росіяни продовжують “сафарі” на жителів Херсонщини
8 Січня 2025 13:39

Міноборони затвердило нові стандарти домедичної підготовки для військових
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
усі думки