Зеленський показав перші хвилини після авіаудару по Запоріжжю: 13 загиблих, 29 поранених

8 січня росіяни здійснили авіаційну атаку на Запоріжжя. Відомо про 13 загиблих. Кількість поранених збільшилася до 29 людей.

Про це повідомили в Запорізькій обласній прокуратурі.

Унаслідок ворожого обстрілу зазнали руйнувань багатоповерхові будинки, промисловий об’єкт та інша інфраструктура міста. Уламки влучили в трамвай та маршрутне таксі з пасажирами. Пошкоджено автомобілі, припарковані поряд.

Місця авіаударів по Запоріжжю 8 січня / Фото: Запорізька обласна прокуратура

На атаку на Запоріжжя відреагував Президент України Володимир Зеленський.

“Немає нічого більш жорстокого, ніж авіабомби по місту, усвідомлюючи, що постраждають звичайні цивільні люди. Потрібен тиск на Росію за терор. Потрібно підтримувати захист життів в Україні. Завершити таку війну надійним миром можливо лише завдяки силі”, – написав Зеленський.