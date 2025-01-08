Крематорій у Львові зводять не через втрати ЗСУ на Курщині, – Центр стратегічних комунікацій

Пропагандисти Кремля поширюють фейк, що крематорій у Львові будують через великі втрати українських військових на Курщині.

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI.

У Центрі стратегічних комунікацій пояснили, що будівництво крематорію у Львові не має жодного зв’язку з військовими подіями. Рішення було ухвалене для покращення ритуальних послуг, адже найближчий крематорій знаходиться в Києві.

Як повідомляв мер Львова Андрій Садовий, крематорій стане частиною Голосківського кладовища те, за планом, запрацює до кінця 2025 року. Проєкт обрали на архітектурному конкурсі ще у 2021 році.