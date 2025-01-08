ДБР затримало командира однієї з рот 155 ОМБр, який пішов у СЗЧ разом з підлеглими

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ затримали та повідомили про підозру командиру однієї з рот 155 окремої механізованої бригади. Причина – військовий не лише сам пішов у СЗЧ, а й підбурив на це своїх бійців.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними ДБР, старший лейтенант наприкінці 2024 року не виконав наказ щодо передачі очолюваної ним роти в оперативне підпорядкування іншого підрозділу.

“Натомість він наказав своїм бійцям тікати без зброї та сам самовільно залишив місце несення служби”, – йдеться в повідомленні.

ДБР затримало командира однієї з рот 155 ОМБр / Фото: ДБР

Командира роти було затримано сьогодні у Рівненській області. Його доставили в Київ, де повідомили про підозру у самовільному залишені місця несення служби та відмові виконати наказ.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Санкція статей передбачає покарання до десяти років позбавлення волі.