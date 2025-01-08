ЗСУ завдали удару по штабу 8-ї армії РФ на Донеччині, – Генштаб

8 січня Збройні Сили України завдали удару по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, який розташовувався у місті Харцизьк Донецької області.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

За даними Генштабу, російські окупаційні війська використовували будівлю, по якій було завдано удару, для координації атак проти Збройних Сил України та цивільного населення, зокрема жителів Курахового.

“Було вжито усіх необхідних заходів, щоб мінімізувати ризики для цивільних осіб”, – зазначили в Генштабі.