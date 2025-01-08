Суспільство

ЗСУ завдали удару по штабу 8-ї армії РФ на Донеччині, – Генштаб
8 Січня 2025 16:15
читать на русском →
Дим після обстрілу / Фото ілюстративне: УП
Дим після обстрілу / Фото ілюстративне: УП

8 січня Збройні Сили України завдали удару по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, який розташовувався у місті Харцизьк Донецької області.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

За даними Генштабу, російські окупаційні війська використовували будівлю, по якій було завдано удару, для координації атак проти Збройних Сил України та цивільного населення, зокрема жителів Курахового.

“Було вжито усіх необхідних заходів, щоб мінімізувати ризики для цивільних осіб”, – зазначили в Генштабі.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
8 Січня 2025 17:03

Наслідки обстрілу Запоріжжя: одна людина загинула, десятки поранених (фото)
8 Січня 2025 16:37

ДБР затримало командира однієї з рот 155 ОМБр, який пішов у СЗЧ разом з підлеглими
8 Січня 2025 16:15

ЗСУ завдали удару по штабу 8-ї армії РФ на Донеччині, – Генштаб
8 Січня 2025 13:50

Росіяни продовжують “сафарі” на жителів Херсонщини
8 Січня 2025 13:39

Міноборони затвердило нові стандарти домедичної підготовки для військових
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
усі думки