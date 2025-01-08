Тринадцятеро людей загинули у Запоріжжі: оголошено день жалоби

Унаслідок обстрілу Запоріжжя 8 січня загинули 13 людей, відомо про десятки постраждалих.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Близько 16:00 ворог почав КАБами обстрілювати Запоріжжя. Зафіксовані влучання двох авіабомб по житлових будинках. Наразі відомо про 13 загиблих та 17 поранених людей.

“Усі поранені доставляються до обласних та міських закладів охорони здоров’я. Зараз нам відомо, щонайменше з чотирьох людей, які перебувають у тяжкому стані”, – розповів Федоров.

9 січня оголошено у Запорізькій області днем жалоби.