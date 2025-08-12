Зеленський анонсував збільшення стипендій для всіх студентів

В Україні готуються підвищити стипендії для всіх студентів, і зміни можуть запровадити вже з наступного року.

Про це під час Українського молодіжного форуму “2025: Молодь Тут!” повідомив президент Володимир Зеленський.

“Ми домовилися з прем’єр-міністром Юлією Свириденко та міністром фінансів Сергієм Марченком, щоб з наступного року опрацювати збільшення стипендій абсолютно для всіх студентів”, — заявив глава держави.

За словами Зеленського, він розраховує, що наступного року на це закладуть необхідні кошти.

Також Зеленський пропонує запровадити додатковий період вступу взимку, аби абітурієнти, який не вдалося отримати місце в бажаному виші під час літньої кампанії, не чекали наступного року.

“Ще були інші пропозиції. Всі треба максимально уважно переглянути і дати належні відповіді. Ми домовилися про тиждень-десять днів”, – заявив президент.