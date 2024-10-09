Політика

Зеленський анонсував візити до Франції, Італії, Британії і Німеччини
9 Жовтня 2024 20:19
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Євросоюз, зеленський
Президент України Володимир Зеленський бере участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа / Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський у середу, 9 жовтня, заявив, що впродовж доби розпочне переговори з ключовими партнерами України.

“Я упродовж доби почну перемовини з ключовими партнерами, від яких залежить військова складова посилення. Я зустрінусь окремо в кожній країні з лідерами Британії, Франції, Італії, Німеччини. Спробую це зробити швидко, а потім вже на Рамштайні представлю всім нашим партнерам цей план”, – заявив Зеленський під час саміту Україна — Південно-Східна Європа у Хорватії.

Французьке видання Le Monde з посиланням на Єлисейський палац також повідомило, що президент Франції Еммануель Макрон прийме Зеленського в четвер, 10 жовтня.


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