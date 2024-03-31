Зеленському показали відремонтовані житлові будинки в Ірпені

В Ірпені на Київщині Президент України Володимир Зеленський оглянув відремонтовані житлові будинки, котрі були пошкоджені внаслідок повномасштабного російського вторгнення в лютому – березні 2022 року.

Зокрема, Глава держави відвідав житлову забудову на вул. Давидчука, 42. У цих будинках зроблено капітальний ремонт, відновлено тримальні конструкції, відремонтовано пошкоджені квартири та облаштовано прибудинкову територію, повідомили в ОПУ.

Як розповіли Президентові, в Ірпені, Гостомелі, Бородянці, у селах Мила та Бузова Бучанського району Київської області реалізується 18 проєктів із відновлення житлових багатоповерхівок. Нині їх готовність становить 80-90%, і днями роботи завершуватимуться.

Унаслідок повномасштабної російської агресії на Київщині було зруйновано та пошкоджено понад 29 тис. об’єктів соціальної інфраструктури. Наразі відновлено 17 тис. із них.

Володимир Зеленський поспілкувався з мешканцями реконструйованих будинків і поцікавився, як їм живеться у відремонтованих оселях.

«Ви всі молодці, що тримаєтеся. А ми вас підтримуємо», – сказав Президент містянам.

На прохання присутніх Володимир Зеленський підписав два синьо-жовті стяги. Один із них залишиться в жителів громади, а другий стане лотом благодійного аукціону на підтримку збору на автомобіль для одного з військових підрозділів.