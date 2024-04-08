Зеленській провів ще одну нараду щодо ситуації в Харкові

Після засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якій основним питанням був захист Харкова від російських ударів і можливість зміцнити ППО і РЕБ на Харківщині Володимир Зеленський провів ще одну нараду щодо Харкова.

У ній брали участь глава уряду, перша віцепремʼєр-міністерка, міністр енергетики, міністр фінансів і фахівці Офісу Президента.

Розглядалися заходи з підтримки харків’ян.

“Представлені терміни, коли енергетичні дефіцити в Харкові можуть бути зменшені. Уряд готує заходи економічної підтримки для Харкова та області.

Пропозиції регіональної підтримки – того, що кожна область, кожна громада України може зробити, щоб підтримати тих, кому найскладніше.

Головне зараз – не дати Росії досягти її терористичних цілей та підтримати наших людей”, – написав Зеленський у Telegram.