Політика

Зеленській провів ще одну нараду щодо ситуації в Харкові

8 Квітня 2024 16:57
читать на русском →
зеленський, харків
Нарада щодо ситуації в Харкові / Фото з телеграм-каналу @V_Zelenskiy_official

Після засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якій основним питанням був захист Харкова від російських ударів і можливість зміцнити ППО і РЕБ на Харківщині Володимир Зеленський провів ще одну нараду щодо Харкова.

У ній брали участь глава уряду, перша віцепремʼєр-міністерка, міністр енергетики, міністр фінансів і фахівці Офісу Президента.

Розглядалися заходи з підтримки харків’ян.

“Представлені терміни, коли енергетичні дефіцити в Харкові можуть бути зменшені. Уряд готує заходи економічної підтримки для Харкова та області.

Пропозиції регіональної підтримки – того, що кожна область, кожна громада України може зробити, щоб підтримати тих, кому найскладніше.

Головне зараз – не дати Росії досягти її терористичних цілей та підтримати наших людей”, – написав Зеленський у Telegram.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
8 Квітня 2024 16:57

Зеленській провів ще одну нараду щодо ситуації в Харкові
8 Квітня 2024 17:43

Російський флот втратив ракетний корабель
8 Квітня 2024 17:31

Bloomberg: Саміт миру може відбутися 16-17 червня
8 Квітня 2024 15:58

Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача щодо ситуації в Харкові
8 Квітня 2024 14:35

У Харкові пошкоджено високовольтні мережі, енергетики запроваджують погодинні відключення
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
Юрій САПРОНОВ

Не надо нас пугать!
Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна
Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери
Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту
усі думки