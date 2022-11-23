Кримінал

Зеленська висловила співчуття у зв’язку із загибеллю немовля у Вільнянську.

23 Листопада 2022 12:21
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запоріжжя, зеленська

Перша леді України Олена Зеленська висловила співчуття у зв’язку із загибеллю новонародженої дитини при російському ракетному ударі по пологовому відділенню у Вільнянську у Запорізькій області.

Внаслідок ракетного удару сьогодні вночі на території місцевої лікарні був зруйнований двоповерховий корпус пологового відділення. На той момент у відділенні була одна жінка з новонародженою дитиною, а також лікар.

“Злочини РФ – це божевілля, – написала Зеленська у Twitter. – Жахливий біль. Ми ніколи не забудемо і ніколи не простим”.

Мати дитини, яка з’явилася на світ два дні тому, а також лікаря рятувальникам вдалося витягти живими з-під завалів.

Вільнянська центральна районна лікарня знаходиться приблизно за 30 км на північний схід від Запоріжжя.


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