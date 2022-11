Зеленська висловила співчуття у зв’язку із загибеллю немовля у Вільнянську.

Перша леді України Олена Зеленська висловила співчуття у зв’язку із загибеллю новонародженої дитини при російському ракетному ударі по пологовому відділенню у Вільнянську у Запорізькій області.

Внаслідок ракетного удару сьогодні вночі на території місцевої лікарні був зруйнований двоповерховий корпус пологового відділення. На той момент у відділенні була одна жінка з новонародженою дитиною, а також лікар.

“Злочини РФ – це божевілля, – написала Зеленська у Twitter. – Жахливий біль. Ми ніколи не забудемо і ніколи не простим”.

RF crimes are insane. This night, maternity hospital in Zaporizhzhia region became target. 2 days old boy died…



Horrible pain. We will never forget and never forgive.



My sincere condolences to the loved ones of the baby. Speedy recovery to the injured. Our hearts are with you.