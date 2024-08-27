Здавав окупантам дані про херсонських правоохоронців: на Закарпатті засудили колаборанта

До 15 років тюрми засудили охоронця Херсонської обласної прокуратури, який здав окупантам місця зберігання службових автівок та пропускну систему.

Про це повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі.

За даними слідства, до повномасштабного вторгнення РФ на територію України засуджений працював охоронником Херсонської обласної прокуратури.

“Після того, як у травні 2022 року військові РФ захопили приміщення прокуратури та облаштували там діяльність так званого слідчого комітету, чоловік прибув на робоче місце та повідомив про бажання співпрацювати з ворогом. Так, він зайняв аналогічну посаду у незаконному правоохоронному органі на тимчасово окупованій території – “ГУ МВС Херсонської області”, – йдеться у повідомленні.

Чоловік всіляко допомагав окупаційним військам РФ. Зокрема, він “здав” місця зберігання службових автомобілів та ознайомив із роботою пропускної системи охорони. Крім того, протягом трьох місяців він відповідав за конвоювання затриманих з числа громадян України до незаконно створеного правоохоронного органу.

Суд заочно виніс вирок мешканцю Херсона за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Йому призначено покарання – 15 років ув’язнення з позбавленням права на 13 років обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах влади чи інших установах, та з конфіскацією майна. Вирок Ужгородського міськрайонного суду набрав законної сили.

В Службі безпеки зазначили, що 15 років тюрми отримав зрадник, який “зливав” окупантам дані про херсонських правоохоронців.

“Зрадник “зливав” рашистам дані про внутрішній пропускний режим, розташування відеокамер, місця зберігання службових автомобілів та іншу цінну інформацію про будівлю правоохоронного органу України, яку донедавна мав охороняти. Прислуговуючи окупантам, зрадник відстоював інтереси загарбників та повністю підтримував дії держави-агресора. За наявною інформацією, зловмисник шкодував, що загарбники “раніше не окупували Херсонщину”.Ворожий поплічник супроводжував затриманих “ворогів режиму” на допити, допомагав окупантам зміцнювати псевдоадміністрацію – за “нормами і стандартами” РФ”, – додали в СБУ.