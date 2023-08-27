Збитий у Курську дрон впав за 300 метрів від в/ч “спецназу радіоелектронної боротьби”

Багатоповерхівка в Курську, куди врізався безпілотник, знаходиться за 300 метрів від дислокації «спецназу радіоелектронної боротьби». Про це повідомляє «Агентство», що проаналізувало знімки з місця інциденту.

Спираючись на фото, опубліковане губернатором Романом Старвойтом, журналісти встановили точне місце інциденту – безпілотник врізався у будинок на вулиці Карла Маркса, 72 корпус 12; інженерний факультет Курського аграрного університету, про який також згадував чиновник, розташований за 100 метрів від нього,

Як зазначає «Агентство», за даними Wikimapia, за 300 метрів від місця падіння БПЛА знаходяться одразу два військові об’єкти: 16-а окрема бригада радіоелектронної боротьби (РЕБ, вулиця Карла Маркса 67/1) та 3754-а центральна авіаційно-технічна база військової частини №13830 (Карла Маркса, 73д).

16-а окрема бригада РЕБ Західного військового округу спеціалізується на захисті власних систем управління військами та зброї від перешкод супротивника, а також на атаках на системи управління та зброю супротивника. Командир з’єднання Олександр Востриков говорив, що у підрозділі зібрано найкращих представників своєї професії, і називав їх «спецназом радіоелектронної боротьби».

Крім того, за 300 метрів від місця інциденту базуються 3754-а центральна авіаційно-технічна база військової частини №13830, зазначає видання. У місцевих телефонних довідниках ця частина зазначена як чинна.