Збитки на 25,7 млн гривень: через махінації в Міноборони військові отримали неякісні балістичні окуляри

Правоохоронці викрили схему постачання неякісного спорядження для Збройних Сил України, внаслідок чого державі завдано збитків на понад 25 мільйонів гривень. До злочину причетні службові особи Міністерства оборони та директор підприємства-постачальника, одного з фігурантів вже затримано.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, у грудні 2024 року директор товариства, виконуючи умови укладеного договору, поставив державному підприємству Міністерства оборони України 18 000 захисних балістичних окулярів-масок.

Начальник спеціалізованого підрозділу та інші службові особи Міноборони належним чином не проконтролювали якість поставленого товару. Попри те, що перші зразки товару отримали негативні заключення за результатами проведення лабораторних випробувань, вони не ініціювали проведення повторних випробувань в акредитованих лабораторіях.

Натомість постачальник надав позитивні протоколи випробувань від іншої організації, а начальник спецпідрозділу Міноборони затвердив партію товару, як якісну.

“Надалі товариство-постачальник передало закуплені окуляри-маски до військової частини і отримало на свій рахунок бюджетні кошти. В результаті чого Міністерству оборони України завдано матеріальної шкоди на понад 25,7 млн гривень”, — йдеться в повідомленні.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 425 КК України. Одного з фігурантів затримано, наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Досудове слідство триває, на причетність до вчинення злочинів перевіряються й інші службові особи Міноборони.