Економіка

Збитки довкіллю України від війни оцінені в 46 млрд доларів

13 Січня 2023 20:59
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війна

Сума шкоди українському довкіллю від збройної агресії рф вже становить понад 46 мільярдів доларів, повідомляє прес-служба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів з посиланням на міністра відомства Руслана Стрільця.

За його словами, головна – і вже розрахована – шкода припадає на забруднення повітря. Вона становить 27 млрд. доларів. Сюди входить викид парникових газів внаслідок лісових пожеж та ударів по енергетичній інфраструктурі. За даними Державної екологічної інспекції, внаслідок російських обстрілів вже згоріло понад 680 тис тонн нафти та палива.

Ці викиди, каже Стрілець, можна порівняти з річною роботою всієї промисловості Болгарії.

Збитки, завдані ґрунтам, становлять, за оцінкою відомства, 18 млрд доларів.

Україна, за словами міністра, вимагатиме від Росії компенсувати всю цю суму.


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