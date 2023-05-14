Суспільство

Збиті гелікоптери та літаки у Брянській області – робота російської ППО – Ігнат

14 Травня 2023 15:24
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Ігнат

Речник повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що 13 травня у Брянській області були збиті силами ППО три вертольоти, а не два, як повідомлялося раніше.

Про це Ігнат розповів в ефірі телемарафону

За його словами, загальна кількість втраченої росіянами повітряної техніки складає п‘ять одиниць.

“Задіювались вертольоти, ударна авіаційна група, здійснювала атаку України з Брянської області. Вони це роблять щодня. Здійснювали удари керованими авіабомбами. Там вже мова про третій гелікоптер іде, тому п’ять загалом, мабуть, нарвалися на якісь неприємності. Хотіли бомбити наших мирних людей, наші регіони”, – сказав він.

За його словами, до масових авіакатастроф причетна сама Росія. 

“Виходить, так. Так, звичайно. “Чорний день авіації” – вони вже це визнали, є аналіз. Кого вони збираються звільняти, карати за бардак, який відбувається. Приємно читати такі новини від ворога”, – зазначив Ігнат.

У суботу 13 травня в один час почали з’являтися різні дані про падіння то одного гелікоптера, то двох, то літака. 

Спершу російські пропагандисти розповідали, що гелікоптер впав через загоряння двигуна, замовчуючи про його збиття та вибух перед пожежею. 


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