Юрій Ігнат іде з посади спікера ПС ЗСУ

Полковник Юрій Ігнат залишає посаду офіційного представника Повітряних Сил ЗСУ. Про це повідомив Командувач ПС ЗСУ Микола Олещук.

“Сьогодні я подякую полковнику Юрію Ігнату уп’яте. Подякую за продуктивну роботу на посаді начальника служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил. Він залишатиметься у складі Повітряних Сил і працюватиме на іншому напрямку не менш успішно”, – повідомляє телеграм-канал Командувача Повітряних Сил.

46-річний Юрій Ігнат очолив пресслужбу командування Повітряних сил Збройних сил України у 2018 році. Нагороджений орденом Данила Галицького – за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.