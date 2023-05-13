Суспільство

Літаки і гелікоптери, що впали в РФ, летіли бомбити Україну

13 Травня 2023 19:55
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росія, літак

Чотири російські літаки і вертольоти, які зазнали аварії в Брянській області, входили в одну авіагрупу. Вони мали завдати ударів по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За даними видання, винищувачі мали завдати ракетно-бомбового удару по цілях на території Чернігівської області, а вертольоти їх підстрахувати. Зокрема, щоб підібрати екіпажі Су, якщо вони будуть підбиті українськими військовими.

Пілоти чотирьох повітряних суден загинули. Зокрема,

  • у місті Клинці під час аварії вертольота Мі-8 загинули всі три члени екіпажу;
  • в Унецькому районі загинули три члени екіпажу другого вертольота Мі-8;
  • у селі Нижня загинули два пілоти винищувача-бомбардувальника Су-34;
  • у селі Сурецький Мураха загинув пілот винищувача Су-35.

Нагадаємо, сьогодні у Брянській області РФ упав вертоліт. За даними російських ЗМІ, перед падінням вертоліт довго кружляв над містом Клинці, а потім упав на приватний будинок.

Пізніше стало відомо про два гелікоптери і два літаки, які зазнали краху у РФ.


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