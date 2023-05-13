У Брянській області збили літак та два гелікоптера, росіяни шукають “диверсантів” (оновлено)

У Брянській області вдень 13 травня, розбився надзвуковий винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про це повідомляє російське джерело ТАСС.

“Су-34 упав недалеко від українського кордону. Доля тих, хто перебував на борту, встановлюється”, – йдеться в повідомленні.

Російські ЗМІ пишуть, що на території Клинцовського району введено план-перехоплення, там шукають “диверсантів, які могли збити гелікоптер і винищувач”.

За даними місцевої влади, загиблих та «серйозно» постраждалих серед цивільних немає. Декілька будинків пошкоджено внаслідок падіння Мі-8 у Брянській області

У Міноборони РФ поки що ніяк не прокоментували збиття Мі-8 і Су-34.

Оновлено. Пізніше російські пропагандисти написали про збиття, окрім СУ-34, ще двох вертольотів у Брянській області. Екіпаж загинув.

Пізніше новинний канал “Обережно, новини” повідомив, що йдеться про падіння двох гелікоптерів – один із них упав у самих Клинцях, ще один біля села Сурецький Муравей.

Пропагандисти оприлюднили кадри з місця падіння гелікоптера. Вони пишуть, що, судячи з камуфляжу і наявності рятувального парашута, “з великою часткою ймовірності” вертоліт належить Міноборони РФ.

Росіяни повідомляють про двох загиблих пілотів. деякі російські пропагандистські канали висловлюють нічим не підтверджені припущення, що вертольоти й літак були збиті українськими зенітниками із застосуванням отриманих ними західних далекобійних систем.