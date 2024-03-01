“Ми можемо збивати ворожі літаки на далекій відстані”, – Ігнат

Російські літаки будуть все частіше потрапляти в зону ураження Повітряних сил, бо у нас є засоби, якими можна їх збивати.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Укрінформ.

“Не можуть второпати, що їх тут не чекають. Що будуть вони дедалі частіше потрапляти у зону ураження нашої протиповітряної оборони, оскільки є у нас вже сьогодні засоби, які можуть їх діставати. Так, цих засобів мало, які можуть бити на далекі відстані, але вони є. Вони є і на півночі, і на півдні, і на сході нашої країни”, – зазначив Ігнат.

Він зауважив, що у ворога є “протиракетні маневри, різні способи уникнути влучання в літак. Але часто їм це не вдається. Тому російські льотчики вже відчувають, що вони під прицілом. І це дуже добре. Залишається дочекатися ще більшого постачання від наших партнерів тих систем, які можуть їх знищувати, а також і літаків F-16″.

Щодо переходу на F-16 він зауважив, що цей процес не може бути швидким. “Взагалі мінімальна програма підготовки на F-16 – два роки. Україна робить все можливе, аби якомога швидше цей літак з’явився в нашому небі і виконував завдання”, – сказав він.

Процес підготовки льотчиків триває, вони відпрацьовують тактичні прийоми. “Бо не лише літати треба й контролювати повітряний простір. На них треба воювати. Й саме ці речі зараз відпрацьовують наші пілоти”, – додав Ігнат.

Крім того, йде адаптація нашої інфраструктуру на певних майданчиках, щоб ці літаки могли застосовуватися з летовищ.