Збили 18 ракет, – ЗСУ про атаку 14 січня

Росіяни 14 січня знову завдали масованого удару по українським містам. Однак силам ППО вдалось збити переважну більшість.

Атаки відбувалися з повітря. Про це розповіла начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Росіяни запускали ракети типу Х-101, а також “Калібри” безпосередньо з Чорноморського басейну.

За словами Гуменюк, 4 ракети збили в Одеській області, по 3 було збито у Миколаївській та Вінницькій областях.

У Вінницькій області одна з ракет потрапила в об’єкт критичної інфраструктури. Також влучання в об’єкт критичної інфраструктури було в Одеській області. Глава ОВА Максим Марченко повідомив, що є пошкодження. На щастя, постраждалих немає.

Пізніше Валерій Залужний уточнив, що за сьогодні росіяни здійснили близько 28 пусків крилатих ракет різного базування та 5 пусків керованих авіаційних ракет. Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 18 крилатих ракет та 3 керовані авіаційні ракети.