Зброя, ППО і трибунал у Гаазі. Опубліковано текст безпекової угоди між Україною і Нідерландами

Президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте у пʼятницю, 1 березня, підписали у Харкові двосторонню безпекову угоду між країнами.

Угода передбачає два мільярди євро військової допомоги від Нідерландів цьогоріч, а також подальшу оборонну допомогу впродовж наступних десяти років.

Угода також встановила пріоритети допомоги у галузі протиповітряної оборони, артилерії, морських і далекобійних засобів. Особлива увага надається посиленню Повітряних сил ЗСУ.

Крім того, угода підтверджує позицію Нідерландів щодо посилення санкцій проти Росії, відшкодування нею збитків і притягнення до відповідальності. Згідно з документом, Нідерланди також підтримують майбутнє членство України в ЄС і НАТО.

Документ, що тепер доступний на сайті ОП, офіційно називається “угодою про співробітництво у сфері безпеки”.

Угода містить вступну частину і 14 тематичних блоків-пунктів. Одним з найбільших є блок про “забезпечення стійких Збройних сил України”.

Серед іншого, у ньому зафіксовано, що Нідерланди будуть співголовувати у “літаковій коаліції” для розвитку українських ВПС, а також зроблять значний внесок у “морську” та інші коаліції.