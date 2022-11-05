Збройні сили РФ перевантажені, “мобіки” йдуть на фронт без підготовки, – Британська розвідка

Країна-агресорка Росія відправляє на фронт “мобіків” майже без підготовки. “Друга армія світу” не має достатніх можливостей для навчання великої кількості призовників.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії у Twitter.

Британські розвідники наголошують, що збройні сили РФ вже перевантажені, забезпечуючи підготовку приблизно 300 тисяч військовослужбовців, які необхідні для часткової мобілізації.

Ці проблеми ускладняться додатковим регулярним осіннім щорічним циклом призову, оголошеним 30 вересня 2022 року та початком 1 листопада 2022 року, який зазвичай передбачає залучення додатково 120 000 військовослужбовців.

Щойно мобілізовані військовозобов’язані, швидше за все, мають мінімальну підготовку або не мають її взагалі. Досвідчених офіцерів і інструкторів відправили воювати в Україну, і деякі з них, імовірно, загинули під час конфлікту.

Російські війська проводять навчання в Білорусі через брак навчального персоналу, боєприпасів і обладнання в Росії. Розгортання сил з невеликою підготовкою або без неї забезпечує невеликий додатковий наступальний бойовий потенціал.