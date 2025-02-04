Збірну Росії з хокею не допустили до чемпіонату світу-2026

Міжнародна федерація хокею (IIHF) продовжила відсторонення збірних Росії та Білорусі від міжнародних змагань, не допустивши їх до чемпіонату світу-2026.

IIHF зазначає, що поточні умови не дозволяють забезпечити необхідний рівень безпеки на турнірах за участю цих команд. Відсторонення діятиме щонайменше до травня 2026 року.

Водночас питання участі Росії в зимовій Олімпіаді-2026 залишається відкритим – це рішення ухвалюватиме Міжнародний олімпійський комітет.

Російська федерація хокею вже планує оскаржити відсторонення в суді.

“Ми оскаржуватимемо це рішення в суді й у будь-якому випадку досягнемо свого”, – заявив представник ФХР Павло Буре.