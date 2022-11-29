Спорт

Збірні Нідерландів та Сенегалу вийшли до плей-офф ЧС

29 Листопада 2022 19:33
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мундіаль

Збірні Нідерландів та Сенегалу пробилися до 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2022 року в Катарі.

Сьогодні у заключному турі групового етапу Нідерланди перемогли національну команду Катару з рахунком 2:0. На 26-й хвилині гол провів Коді Гакпо, на 49-й – Френкі де Йонг.

В іншій зустрічі Сенегал завдав поразки Еквадору – 2:1. На 44-й хвилині Ісмаїла Сарр, реалізувавши пенальті, вивів команду Сенегалу вперед. На 68-й хвилині еквадорець Мойсес Кайседо провів гол у відповідь. Але за дві хвилини Каліду Кулібалі забив переможний для збірної Сенегалу гол.

Таким чином, у групі А “ораньє” набрали сім очок і вийшли до плей-офф із першого місця. Сенегальці із шістьма балами продовжать боротьбу з другого рядка.

Еквадор (4 очки) та Катар (0) залишають турнір.

Плей-офф стартує 3 грудня. Достроково до 1/8 фіналу вже пробилися Франція, Бразилія та Португалія.


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