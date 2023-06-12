Спорт

Збірна України зіграла внічию з Німеччиною

12 Червня 2023 21:21
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збірна

Із яскравої нічиєї проти збірної Німеччини 3-3 на посаді головного тренера національної команди України дебютував Сергій Ребров.

Стартовий мандраж “синьо-жовтих” дозволив німцям упевнено почуватися в перші хвилині. Уже на 2-й Фюллькруг лише дивом не покарав українську збірну за невдалу передачу назад Мудрика. Але сповна реабілітувався за чотири хвилини – Вольф із кута штрафного пробив у партнера, а м’яч від Фюллькруга залетів під поперечину.

Проте, пропущений м’яч дозволив Україні перезавантажитися. Поступово підопічні Сергія Реброва вирівняли становище та почали будувати власні атакувальні випади. А згодом організували ударну чотирихвилинку, яка шокувала команду Гансі Фліка.

Спершу Циганков класним ударом завершив комбінацію за участі колишніх партнерів по “Динамо”. Забарний кинув Тимчика в прорив правим флангом, а той відкинув вінгеру “Жирони” – Циганков технічно відправив м’яч під стійку. А згодом Тимчик прострілив до центру штрафного, а Мудрик пробив у дотик після розумного руху Циганкова – м’яч влучив у ногу Рюдігера та залетів у ворота.

Німці мали нагоди зрівняти рахунок ще до перерви. Горецка пробив над дев’яткою після передачі Вольфа. Далі Фюллькруг не поцілив головою у площину після навісу з лівого краю. А на останній хвилині Сане зі штрафного перевірив на міцність поперечину.

На другий тайм збірна Німеччини вийшла зарядженою на те, щоб відігратися. Утім, після кількох спроб організувати атаку господарі пропустили втретє. До того ж, цього разу німці “привезли” гол у власні ворота під пресингом збірної України.

На 56-й хвилині Гінтер отримав незручну для прийому передачу назад, невдало обробив м’яч і дозволив Довбику перехопити сферу. Форвард “Дніпра-1” вирвався на побачення з голкіпером, але не пошкодував м’яча для партнера і відкинув убік. Циганков же в дотик відправив м’яч за лінію – 1:3!

Німеччина змушена була кинути всі сили, щоб врятувати ювілейний, 1000-й матч в історії. Гаверц не зміг скористатися передачею Клостерманна та пробив з льоту неточно. Згодом тим же “подвигом” відзначився Рюдігер після вибивання Матвієнка. А на 77-й хвилині м’яч просвистів поруч зі стійкою після пострілу Сане.

Тиск німців зростав і таки дав плоди на 83-й. Рюдігер виконав довгу передачу вперед на Гаверца, який, здавалося, перебував під пильною опікою Матвієнка. Проте, український оборонець програв силову боротьбу зірці “Челсі” та дозволив скоротити відрив у рахунку.

Нервові фінальні хвилини вкотре стали фатальними для українських команд. У простій ситуації Соболь врізався в Гаверца в межах штрафного майданчика, а рефері впевнено призначив пенальті. До позначки підійшов Кімміх і влучним ударом під стійку зрівняв рахунок і встановив остаточний результат 3:3.


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