Спорт

Збірна Німеччини прогнозовано вийшла до 1/4 чемпіонату Європи
30 Червня 2024 09:03
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Євро-2024
Форвард німецької збірної Джамал Мусіала вийшов у лідери серед бомбардирів чемпіонату після голу у ворота данців. На його рахунку три влучні удари і всі з гри / Фото УЄФА

У суботу ввечері футболісти збірної Німеччини з рахунком 2:0 взяли гору над Данією в матчі 1/8 фіналу домашнього чемпіонату Європи.

Гра відбулася в Дортмунді й на 35-й хвилині переривалася через грозу, зливу та град: двадцять із гаком хвилин футболісти обох команд змушені були провести в підтрибунному приміщенні, куди їх повів головний суддя англієць Майкл Олівер.

До того часу, на 4-й хвилині, німець Ніко Шлоттербек вразив ворота суперника, але гол було скасовано через фол. Також суддя скасував гол данця Йоакіма Андерсена, незадовго до його влучного удару один із його партнерів по збірній потрапив у офсайд. Цей епізод трапився на 48-й хвилині.

За кілька хвилин після незарахованого голу данців суддя призначив пенальті в їхні ворота – за гру рукою того ж Андерсена: з 11-метрової позначки на 53-й хвилині влучного удару завдав Кай Гаверц.

На 68-й хвилині у складі збірної Німеччини відзначився Джамал Мусіала.

На 90+2 хвилині було скасовано гол німця Флоріана Вірца (“поза грою”).

У результаті Німеччина вийшла до чвертьфіналу домашнього Євро, де зіграє з переможцем пари Іспанія – Грузія.


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