Кримінал

Збільшилася кількість жертв ракетної атаки РФ на Дніпро

26 Травня 2023 14:18
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дніпро, ракетний удар

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Дніпру зросла до двох осіб, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

“З-під завалів будівлі ветклініки, яку також понівечив ворог, дістали тіло загиблого чоловіка… Сьогоднішня ракетна атака по Дніпру забрала життя двох людей. Співчуття рідним…”, – написав голова ОВА в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у п’ятницю вранці окупанти завдали ракетного удару по медзакладу в Дніпрі. Раніше було відомо про одного загиблого і 23 поранених.

За даними ДСНС, сталося часткове руйнування триповерхової будівлі медичного закладу із подальшим горінням, а також пожежа у поряд розташованій будівлі. Пожежу медзакладу ліквідовано на площі 1000 кв.м.

В одноповерховій будівлі ветеринарної клініки площа пожежі склала 200 кв.м. Рятувальні підрозділи вже її ліквідували.


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