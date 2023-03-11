Політика

Заява Марін про винищувачі для України стала неприємним сюрпризом для влади Фінляндії

11 Березня 2023 12:15
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фінляндія

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін 10 березня з офіційним візитом відвідала Київ. Цього дня вона зазначила, що її країна могла б розглянути надання Україні винищувачів.

Мовиться про бойові літаки Hornet, які Фінляндія планує замінити на сучасні винищувачі F-35. Однак армія та президент Фінляндії стверджують, що обговорень цього питання не велося, повідомляє 24 канал.

Влада Фінляндії запевняє, що не підіймала на порядок денний питання про можливе передання Україні винищувачів Hornet. Командувач військово-повітряних сил Фінляндії генерал-майор Юха-Пекка Керенен повідомив, що Сили оборони країни взагалі не обговорювали цю тему.

“З точки зору оборони Фінляндії, Сили оборони Фінляндії не можуть дозволити собі відмовитися від флоту Hornet, доки система F-35 на заміну не буде введена в оперативне використання”, – зазначив Керенер.

Президент Фінляндії Сауле Нііністьо теж каже, що щодо передачі винищувачів обговорень не було. Про це він розповів у коментарі агентству STT.

Це підтвердив і міністр оборони країни Антті Кайкконен. Голова відомства додав, що Фінляндія ще потребуватиме найближчими роками Hornet для захисту.


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