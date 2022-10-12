Завтра у Харкові автобуси вийдуть на три нових маршрути

У Харкові з 13 жовтня почнуть роботу три нових автобусних маршрути – № 64е, 275е та 281е.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури міськради, це пов’язано з необхідністю забезпечення пасажирських перевезень мешканців міста на період воєнного стану.

У місті вводяться такі автобусні маршрути загального користування:

№64е «Ст. м. «Тракторний завод» – вул. Дністровська» з таким шляхом руху: ст. м. «Тракторний завод» – пр. Архітектора Альошина – вул. Луї Пастера – вул. Дністровська;

№275е «Вул. Бучми – автостанція «Героїв Праці» з таким шляхом руху: вул. Бучми – вул. Академіка Павлова – автостанція «Героїв Праці»;

№281е «Ст. м. «Академіка Барабашова» – вул. Краснодарська – ст. м. «Академіка Барабашова» з таким шляхом руху: ст. м. «Академіка Барабашова» – пр. Ювілейний – Салтівське шосе – вул. Медична – вул. Амосова – вул. Сонячна – вул. Краснодарська – вул. Велозаводська – вул. Амосова – вул. Медична – Салтівське шосе – пр. Ювілейний – ст.м. «Академіка Барабашова».