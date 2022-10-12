Суспільство

Завтра у Харкові автобуси вийдуть на три нових маршрути

12 Жовтня 2022 10:58
10
транспорт, харків

У Харкові з 13 жовтня почнуть роботу три нових автобусних маршрути – № 64е, 275е та 281е.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури міськради, це пов’язано з необхідністю забезпечення пасажирських перевезень мешканців міста на період воєнного стану.

У місті вводяться такі автобусні маршрути загального користування:

  • №64е «Ст. м. «Тракторний завод» – вул. Дністровська» з таким шляхом руху: ст. м. «Тракторний завод» – пр. Архітектора Альошина – вул. Луї Пастера – вул. Дністровська;
  • №275е «Вул. Бучми – автостанція «Героїв Праці» з таким шляхом руху: вул. Бучми – вул. Академіка Павлова – автостанція «Героїв Праці»;
  • №281е «Ст. м. «Академіка Барабашова» – вул. Краснодарська – ст. м. «Академіка Барабашова» з таким шляхом руху: ст. м. «Академіка Барабашова» – пр. Ювілейний – Салтівське шосе – вул. Медична – вул. Амосова – вул. Сонячна – вул. Краснодарська – вул. Велозаводська – вул. Амосова – вул. Медична – Салтівське шосе – пр. Ювілейний – ст.м. «Академіка Барабашова».

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Юрій БУТУСОВ

У России осталась только пропаганда
Александр КИРШ

Как разоблачили блефанутого
Александр КИРШ

Смелого путин боится 
Юрій ЛУЦЕНКО

Найкращий подарунок до свята Покрови
усі думки
ТОП-новини
12 Жовтня 2022 10:22
58

Генштаб не встигає коригувати дані щодо втрат ворога
12 Жовтня 2022 11:06
28

Поки син боронив Батьківщину, батько корегував вогонь рашистів
12 Жовтня 2022 10:38
37

“Де візитівка?” У ГУР здивувалися швидкому розслідуванню вибуху Кримського мосту
12 Жовтня 2022 10:01
98

Bild: Як Путін хоче заморозити Україну
12 Жовтня 2022 08:56
246

ФСБ назвала ім’я організатора “теракту” на Кримському мосту
Останні новини
усі новини