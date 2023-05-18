Завтра трамвай №27 тимчасово змінить маршрут

Рух трамваїв на вул. Молочній та вул. Гольдбергівській у Харкові, на ділянці від вул. Плеханівської до пров. Рибасівського в напрямку вул. Москалівської, буде припинений з 9:00 до 16:00 19 травня.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов’язано з необхідністю виконання робіт з ремонту трамвайної колії.

У цей час трамвай №27 курсуватиме так: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Конституції – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове»;

у зворотному напрямку: за своїм основним маршрутом.