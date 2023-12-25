Заворушення у Белграді: опозиція атакувала будівлю парламенту

Кілька тисяч людей влаштували антиурядову акцію протесту біля будівлі скупщини (парламенту) Белграда ввечері 24 грудня, вимагаючи анулювати результати парламентських і місцевих виборів, що минули тиждень тому. У будівлі міської скупщини розташовується республіканська виборча комісія.

Протест опозиції очолили лідери блоку «Сербія проти насильства» Марініка Тепіч та Мирослав Алексіч. Під час акції протестувальники перекрили центральну вулицю міста — Краля Мілана, на якій розташована скупщина, а за 100 метрів від неї — резиденція президента Сербії Олександра Вучича. Ті, хто зібрався біля входу до міського парламенту, скандували «Вучич – злодій!»

Протестувальники кілька разів намагалися прорватися до будівлі скупщини та пошкодили вікна та двері будівлі. У будівлю кидали каміння та інші предмети. Міністерство внутрішніх справ закликало протестувальників «утриматися від проникнення до будівлі». Поліцейські заважали протестувальникам потрапити всередину, застосувавши проти демонстрантів сльозогінний газ та перцеві балончики.

Під час протестів Олександр Вучич виступив із екстреним зверненням на державному телебаченні. Звертаючись до сербів зі своєї резиденції, президент заявив, що багато хто в регіоні почав «святкувати і говорити про успішну революцію», але, за його словами, влада «збереже свободу Сербії». Вучич повідомив, що спецслужби інших країн попереджали офіційний Белград про підготовку протестів. Таку інформацію владі надала Росія, розповіла прем’єр-міністр Сербії Ана Брнабіч. Після звернення Вучича до нації багато сербських політиків, наприклад Брнабіч, заговорили про те, що в країні готується Майдан. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що «колективний Захід» намагається «розкачати» ситуацію в Сербії, «використовуючи техніку майданних переворотів».

Сербські поліцейські відтіснили протестувальників від будівлі скупщини близько 10 години вечора за місцевим часом. Надвечір поліцейські затримали 38 осіб, але загальна кількість затриманих може збільшитися. Ана Брнабич повідомила, що під час протестів постраждали понад 30 поліцейських, один із них отримав серйозне поранення. Сербська опозиція звинуватила поліцію у жорстокому поводженні з демонстрантами.

Після екстреного засідання Ради національної безпеки Сербії Олександр Вучич вдруге за вечір звернувся до мешканців країни. Президент заявив, що поліція продовжить затримання і знайде всіх причетних до заворушень. «Хоч би де вони ховалися, вони не зможуть сховатися. Знищити державу Сербія через політичні забаганки ви не зможете. Так само, як ви не зможете знищити демократію та виборчу волю громадян», — заявив Вучич.

Прихильники опозиційного блоку «Сербія проти насильства» розпочали серію щоденних протестних акцій наступного дня після виборів до парламенту країни, що відбулися 17 грудня.

За даними республіканської виборчої комісії, на позачергових парламентських виборах правляча Сербська прогресивна партія набрала 46,72% голосів. Друге місце посів лівоцентристський опозиційний альянс «Сербія проти насильства» з 23,56% голосів, третє у Соціалістичної партії Сербії (6,56%). Міжнародні спостерігачі заявили, що правляча партія отримала несправедливу перевагу через упередженість ЗМІ, вплив Вучича та порушення під час голосування. Вучич заявив, що вибори були чесними. Один із лідерів блоку «Сербія проти насильства» Марініка Тепіч після виборів оголосила голодування, вимагаючи скасувати результати голосування.