Політика

Заводи з виробництва боєприпасів у КНДР працюють на повну потужність, щоб постачати зброю до Росії

27 Лютого 2024 12:43
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корея, рф
Володимир Путін та Кім Чен Ин / Getty Images

За даними міністра оборони Південної Кореї Сін Вон-сіка, північнокорейські заводи з виробництва боєприпасів працюють на повну потужність, щоб постачати зброю до Росії в обмін на продукти харчування та інші товари першої необхідності.

Про це посадовець заявив на зустрічі з журналістами, передає Yonhap, пише Суспільне.

“У той час як оборонні заводи Північної Кореї працюють на 30 відсотків потужності через нестачу сировини і енергії, деякі заводи, які в основному виробляють зброю і снаряди для Росії, працюють на повну потужність,” — сказав Сін.

За даними міністра, Північна Корея відправила до Росії близько 6700 контейнерів з моменту зустрічі північнокорейського лідера Кім Чен Ина і президента РФ Володимира Путіна у вересні. Цієї кількості достатньо, щоб розмістити приблизно 3 мільйони артилерійських снарядів калібру 152 мм або 500 тис. артилерійських снарядів калібру 122 мм, зазначив Сін.

В обмін на постачання зброї до Росії, за словами Сіна, Північна Корея, схоже, отримує продовольство та інші предмети першої необхідності, а також сировину і деталі, що використовуються у виробництві зброї.

Як пише Yonhap, за словами південнокорейського міністра, Москва, ймовірно, також надала Пхеньяну супутникові технології, оскільки в листопаді КНДР вивела на орбіту свій перший супутник-шпигун і пообіцяла запустити ще три цього року.

Хоча супутник-шпигун вже перебуває на орбіті Землі, Сін висловив скептицизм щодо заяви КНДР про те, що апарат здатний фотографувати основні військові об’єкти Південної Кореї та США.

“Він не показує жодних ознак функціонування і просто перебуває на орбіті без активності”, — прокоментував міністр.

Сін також припустив розширення у майбутньому масштабів російської військово-технічної допомоги, якщо залежність Росії від північнокорейських боєприпасів і озброєнь зростатиме.

Раніше президент України Володимир Зеленський сказав на пресконференції за підсумками форуму “Україна. Рік 2024”, що КНДР відправила Росії 1,5 мільйона артилерійських снарядів.


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