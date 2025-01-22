Кримінал

Завершено розслідування справи військового, який застрелив трьох жінок на Тернопільщині
22 Січня 2025 18:03
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На Тернопільщині судитимуть військового за вбивство трьох жінок / Фото: Спецпрокуратура Західного регіону
На Тернопільщині судитимуть військового за вбивство трьох жінок / Фото: Спецпрокуратура Західного регіону

У серпні 2024 року на центральній вулиці одного із сіл Збаразької громади на Тернопільщині військовий, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, здійснив кілька пострілів у напрямку людей. Внаслідок стрілянини загинули три жінки. Обвинуваченому загрожує до 15 років позбавлення волі, або довічне ув’язнення.

Про це повідомили в Спецпрокуратурі Західного регіону.

Дві жінки, віком 42 і 78 років, загинули на місці події, а ще одна 86-річна поранена померла в лікарні. Поранення також отримали ще четверо місцевих жителів.

Прокурори Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони скерували до суду обвинувальний акт стосовно 45-річного військовослужбовця за фактом умисного вбивства та закінченого замаху на умисне вбивство.

Наразі військовий перебуває під вартою. Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або ж довічне ув’язнення.

Затриманий за потрійне вбивство військовий / Фото: Спецпрокуратура Західного регіону

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