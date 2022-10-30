Завдяки західній зброї Україна отримала перевагу над окупантами – NYT

У Херсонській області Україна зараз має перевагу в дальності та точності наведення артилерії, ракет і безпілотників, стираючи те, що було критично важливим активом Росії.

Про це повідомляє The New York Times.

Війна в Україні велася переважно з повітря, за допомогою артилерії, ракет, ракет і безпілотників. І протягом кількох місяців Росія мала перевагу, спроможна наводити боєприпаси на українські міста та військові об’єкти з позицій, які були далеко поза досяжністю української зброї.

Але в останні місяці ситуація на лінії фронту на півдні України змінилася. Маючи потужну західну зброю та смертоносні саморобні безпілотники, Україна тепер має артилерійську перевагу в цьому регіоні, кажуть командири та військові аналітики.

Зараз Україна має перевагу як у радіусі стрільби, так і в високоточних ракетах і артилерійських снарядах, класі зброї, якої в основному бракує в російському арсеналі. Українські військові нищать бронетехніку на мільйони доларів за допомогою дешевих саморобних безпілотників, а також більш досконалих безпілотників та іншої зброї, наданої Сполученими Штатами та союзниками.

Російська армія залишається грізною силою з крилатими ракетами, значною армією та мільйонами артилерійських снарядів, хоча й неточних.

Тим не менш, немає сумніву в зміні долі на південному фронті. Українські удари є не лише більш далекобійними, а й точнішими завдяки ракетам із супутниковим наведенням та артилерійським снарядам, наданим Заходом.