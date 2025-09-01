        Кримінал

        Затриманому 52-річному львів’янину повідомлено про підозру у вбивстві Андрія Парубія

        Федір Олексієв
        1 Вересня 2025 11:46
        Керівник Львівської обласної прокуратури підписав підозру у справі про вбивство Парубія / Фото: Офіс генерального прокурора
        Затриманому 52-річному жителю Львова офіційно повідомлено про підозру у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія.

        Про це інформує Офіс генерального прокурора.

        Керівник Львівської обласної прокуратури особисто підписав повідомлення про підозру у цій справі. За його словами, “підозра ґрунтується на об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманою особою вбивства народного депутата”.

        Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю).

        Наразі проводяться слідчі дії, обшуки за місцем проживання і перебування підозрюваного. Також готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

        Досудове розслідування триває, правоохоронці з’ясовують усі обставини злочину.


