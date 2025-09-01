Затриманому 52-річному львів’янину повідомлено про підозру у вбивстві Андрія Парубія

Затриманому 52-річному жителю Львова офіційно повідомлено про підозру у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія.

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Керівник Львівської обласної прокуратури особисто підписав повідомлення про підозру у цій справі. За його словами, “підозра ґрунтується на об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманою особою вбивства народного депутата”.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю).

Наразі проводяться слідчі дії, обшуки за місцем проживання і перебування підозрюваного. Також готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування триває, правоохоронці з’ясовують усі обставини злочину.