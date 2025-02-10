Кримінал

Затримано російського шпигуна, який коригував авіаудари по Слов’янську
10 Лютого 2025 14:29
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СБУ затримала підозрюваного в коригуванні обстрілів Слов'янська / Фото: СБУ
СБУ затримала підозрюваного в коригуванні обстрілів Слов'янська / Фото: СБУ

Служба безпеки затримала на Донеччині ще одного агента російської воєнної розвідки ГРУ. Зрадник коригував ракетно-бомбові удари агресора по прифронтовому Слов’янську та прилеглих територіях.

Про це повідомили в СБУ.

Пріоритетними цілями ворога були укріпрайони та вогневі позиції артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів на Сіверському напрямку. 49-річного місцевого безробітного російське ГРУ завербувало дистанційно. Чоловік підтримував окупантів та хотів виїхати до Росії. У разі виконання завдань окупанти обіцяли “евакуювати” свого агента на територію РФ.

За вказівкою окупантів агент РФ обходив місцевість, де відстежував пункти базування Сил оборони, фіксуючи відповідні геолокації на гугл-картах. Потім зрадник месенджером передавав інформацію своєму давньому знайомому – бойовику окупаційних угруповань РФ, який з 2014 року працює на російське ГРУ.

“СБУ затримала підозрюваного в його власному помешканні. Одночасно були проведені комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони на відповідному напрямку бойових дій”, – розповіли в Службі безпеки.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Затримання підозрюваного в роботі на ГРУ / Фото: СБУ

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